Gara şehidinin babasından muhalefete: Sana hakkımızı helal etmiyoruz Millet İttifakı'nın eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın adil bir yargılama ile serbest kalacağı açıklamalarına şehit ailelerinden tepki gelmeye devam ediyor.

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Seçimi öncesi vaatleri ile büyük tepki çekmişti.

Bu vaatlerinden biri de Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest bırakılacağıydı.

Tarihi seçim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi ile sonuçlanırken, muhalefet liderine tepkiler gelmeye devam ediyor.

Şehit babası, unutmadı

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen 13 kişiden biri olan polis memuru Vedat Kaya'nın babası Şeyhmus Kaya da Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Kaya, seçim sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz konusu isimlerin adil yargılanma ile serbest bırakılmalarını savunmasına tepki gösterdi.

"Devlet öldü de mi siz seçimi kazanacaksınız"

Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferinin hayırlı olmasını dileyerek şu ifadeleri kullandı:

Allah onu başımızdan eksik etmesin. Bilindiği üzere 40 bin şehidimiz var. Millet İttifakı, sürekli Selahattin Demirtaş'ı övüp serbest bırakacaklarını söylüyorlardı. Selahattin Demirtaş, Yasin Börü ile birlikte Diyarbakır'da 51 vatandaşımızı şehit etmedi mi? Şehitleri nereye koyuyorsunuz? Sizin vicdanınız nerede, seçimi nasıl kazanacaksınız? Devlet öldü de mi siz seçimi kazanacaksınız? Sizin kazanma şansınız yok.



Kandil'den talimat alıp, gelip Mecliste milletvekili olarak seçiliyor. Bu da bizim zorumuza gidiyor. Bunların Meclis'te milleti temsil etmesi zorumuza gidiyor. Bunların Meclis'te temsil etme ve milletvekili olma hakları yoktur. Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz hakkında suç duyurusunda bulundum. 520 gün Diyarbakır'da evlat nöbetinde olduğumuz sürede Aydeniz, bize 'Erdoğan'ın eşkıyaları' diye hakaret etti. Ama maalesef serbest bırakıldı. Benim acım nasıl dinecek.

"Sizde utanma, din ve şeref yok"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na helalleşme konusunda tepki gösteren şehit babası Şehmus Kaya, sözlerine şöyle devam etti:

Biz sana hakkımızı helal etmiyoruz. Kanımızın son damlasına kadar, son ferdimize kadar bu çizgiden ayrılmayacağız bunu bilmen lazım. Bu katilleri nereye bırakıyorsun. 40 bin şehidimizin hakkı ne olur? Diyarbakır'da 51 tane şehit ve daha birçok şehidin hakkı ne olacak. Ahmet Türk'ün ve HDP'nin parmağında her şehidin kanı var. Devlet size çözüm süreci önerdi, siz 13 polis ve askerimizi şehit ettiniz. Bunları unutmayız Kılıçdaroğlu. Sezgin Tanrıkulu ve Veli Ağbaba, eşim Emine'ye 'Burada bulunuyorsunuz, evladınız size hakkını helal etmez' dediler. Benim çocuğum dağda değildi, polisti, zorla kaçırıp şehit ettiniz. Ben hakkımı size helal etmiyorum. Utanmıyorsunuz. İzne gelirken yanında gelinim varken yolunu kesip çocuğumu kaçırdınız. Sizde utanma, din ve şeref olsaydı eşinin yanında kaçırmazdınız.

"Kılıçdaroğlu, benim gözümde HDP ve PKK'sın"

Selahattin'in Demirtaş'ın hapishaneden bir tek cesedinin çıkacağını söyleyen Kaya, "Onun dışında dışarı çıkıp İmralı'ya gidemez. Çıkarsa ben kendimi yakarım. Bu kadar polisi, askeri, sivili, 11 yaşındaki bir çocuğa bile müsamaha göstermeyen bir terör örgütü ile karşı karşıyayız. Kılıçdaroğlu, sen de şu anda benim gözümde HDP ve PKK'sın ve bence bütün şehit aileleri böyle düşünüyordur." ifadelerini kullandı.