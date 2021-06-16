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    Gara'da 4 terörist öldürüldü

    Gara’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha hava kuvvetlerinin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
    • AA
    • 16.06.2021 - 14:16
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 14:29
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    Gara'da 4 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kahraman komandoları Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.

    Suriye'deki YPG bölgesi ile Irak'taki kamplara dağlık arazi olması nedeniyle kolay geçişin sağlandığı Gara’ya yeni bir hava harekatı düzenlendi.

    4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Tespit edilen 4 PKK’lı terörist, etkisiz hâle getirildi.

    Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından harekatın başarılı sonuçlandığı duyurulurken, bölgede operasyonların süreceği belirtildi.

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