Erzurum’un Köprüköy ilçesinde garajda okey oynayan 11 kişiye, Jandarma tarafından baskın yapıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, kamu düzenin sağlanması ve genel sağlığın korunmasına yönelik olarak gerekli denetim ve kontroller sürdürülüyor.

11 KİŞİ, KAPALI GARAJDA OKEY OYNARKEN BASILDI

Köprüköy İlçesi Yağan Mahallesi'nde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında, B.B. ve Ç.B. isimli kardeşlerin ikametinin eklentisinde bulunan ve özel araç garajı olarak kullanılan kapalı alan içerisinde, 11 şahsın okey oynadıkları tespit edildi.

Garaja yapılan baskında, sosyal mesafe kuralına uymayan ve sokağa çıkma yasağını hiçe sayan şahısların, rahat tavırları ve kahkahaları dikkatlerden kaçmadı.

İçeride bulunan; B.B, Ç.B, S.K, S.K, S.C, E.C, E.Ö, M.K, V.K, M.K, ve A.K. isimli şahıslara sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 34 bin 650 TL idari para cezası uygulandı.

Garajda okey oynarken yakalanınca, kahkaha attılar- İZLE

TOPLAMDA 64 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Ayrıca; S.K, S.K, S.C, E.C, E.Ö, M.K, V.D, M.K. ve A.K. isimli şahıslara sokağa çıkma yasağı kuralına uymadıklarından, 28 bin 350 TL. İdarî para cezası daha yazıldı.

Toplamda 63 bin lira ceza yiyen 11 kişinin ise cezaların ardından, bulundukları garajda espri yaparak kahkaha atmaları herkesi hayrete düşürdü.