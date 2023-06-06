Gazeteci Hasan Basri Akdemir, Ensonhaber'de muhalefetin durumunu yorumladı Seçimlerde büyük bir yenilgiye uğrayan Millet İttifakı'nda sular durulmuyor. CHP'de kurultay süreci devam ederken, küçük ortaklar birleşme kararı aldı. Bu kararı yorumlayan Gazeteci Hasan Basri Akdemir, "DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi, Meclis'te bir grup kurmak istiyor. Bu oluşturulmak istenen grubun formülleri konuşuluyor" dedi.

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Türkiye seçimini yaptı ve Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı oldu..

Seçimlerden hüsranla ayrılan Millet İttifakı'nın kazananı küçük ortaklar olmuştu.

CHP listelerinden seçime giren Deva Partisi Meclis'e 15 milletvekili sokarken, Gelecek Partisi de 10 milletvekiliyle TBMM'de temsil hakkı kazandı.

CHP'den ayrılarak Meclis'te kendi gruplarını kuran iki partiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

CHP listelerinden seçimlere katılan Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin birleşmesi için görüşmelerin yapıldığı öğrenildi.

Muhalefet cephesinde yaşanılan hareketli gündem, Ensonhaber.com'un YouTube kanalında Gündem Özel Programında enine boyuna ayrıntıları ile ele alındı.

Programa konuk olan gazeteci Hasan Basri Akdemir, muhalefette yaşanılan gelişmeleri yorumladı.

"Kılıçdaroğlu istifa etmeyecek gibi duruyor, delege yapısı tamamen kendi lehine"

İlker Koç'un "Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini bekliyor musun?" sorusuna yanıt veren Akdemir, şu ifadeleri kullandı:

Kılıçdaroğlu istifa etmeyecek gibi duruyor. Yeni açıkladığı MYK, bir devam MYK'sı.. Kemal Bey'in karşısına Ekrem Bey çıkar mı? Ekrem Bey yeterli kamuoyu baskısını oluşturamazsa çıkmaz. Çünkü delege yapısı tamamen Kılıçdaroğlu'nun lehine.

"İmamoğlu parti kurabilir"

İmamoğlu'nun direkt bir bayrak açması zor gibi duruyor.. Ama bu kamuoyu baskısı oluşursa öncelikle kurultayda bir şey deneyebilir. Olmazsa yeni parti kurabilir. Tüm bunlara hazırlıklı olması lazım muhalif seçmenin.



Ekrem Bey'in tabii ki İBB gücü var ama koruyacak mı koruyabilecek mi bu önemli.



Kemal Bey, yerel seçimlere genel başkan olarak girmek istiyor. Yerel seçimde kazandıran İyi Parti'yle olan ittifakını bozmamak istiyor.



İyi Parti, ittifak bitti diyor ama belediye seçimlerinde açık kapı var benim gördüğüm kadarıyla.

"DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi Meclis'te bir grup istiyor"