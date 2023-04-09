Gazeteci Hulki Cevizoğlu AK Parti'den milletvekili adayı oldu 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde partilerin milletvekilleri aday listeleri şekillendi. Adaylar arasında kamuoyunun tanıdığı isimlere de yer verildi.

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Gazeteci Hulki Cevizoğlu, AK Parti'nin milletvekili aday listesinde yer aldı.

Ünlü gazeteciler milletvekili listelerinde

14 Mayıs yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde AK Parti Milletvekili aday listesine giren ünlü gazeteciler dikkat çekti.

AK Parti aday listesine giren gazetecilerden birisi de Gazeteci-Yazar-Akademisyen Hulki Cevizoğlu oldu.

İstanbul 1. Bölge 6. sıradan aday

Cevizoğlu, İstanbul 1. Bölge 6. sıradan aday gösterildi.

Hulki Cevizoğlu Kimdir

Cevizoğlu, gazeteci kimliği ile bilinmekle birlikte eğitimi ve deneyimleri doğrultusunda siyasetle iç içe bir isim.

Sosyal medya hesabınada kendisini "Sosyolog Doç. (Toplumsal Hrk.); Gazetecilik 42 yıl, TV 29 yıl (C. Kabuğu, 1.200 prog.); 54 Kitap; Sos. Psik.; Din Fels.; Fels. Antrp.; P. Bilim GYY (30yıl); PhD., MS., MBA." olarak tanıtıyor.

Mustafa Hulki Cevizoğlu, 1 Mayıs 1958 yılında Giresun'da doğdu. Aslen Tirebolu kökenli.

Gazeteci, yazar ve televizyon programcısı olan Cevizoğlu; 1980 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde "Siyaset Bilimi" lisansı ve ardından "İşletmecilik" yüksek lisansını tamamladı.

1981'de gazeteciliğe başladığı Hürriyet'te 8 yıl çalıştıktan sonra çeşitli birçok basın kuruluşunda muhabir ve yönetici olarak görev yaptı.

1994'te başladığı Ceviz Kabuğu programına 2 yıllık zorunlu ara verdi.

22 Temmuz 2007 Türkiye genel seçimlerinde Ankara 1. bölgeden bağımsız milletvekili adayı oldu.

23 Kasım 2009 tarihinde Demokratik Sol Halk Parti (DSHP) Kurucu Genel Başkanı oldu ve 13 Ocak 2010 tarihi itibarıyla 39 gün başkanlık yaptıktan sonra istifa etti.

Hulki Cevizoğlu, 2011 Türkiye genel seçimlerinde Ankara 1. Bölge'den bağımsız milletvekili adayı oldu.

2015 genel seçimlerinde ise Vatan Partisi'nden İzmir 1. Bölge'den milletvekili adayı oldu.

Kendisi ile özdeşleşen "Ceviz Kabuğu" programı ile birçok ödüle layık görüldü.

Hulki Cevizoğlu'nun yayınlanmış 1.100 adet köşe yazısı, 54 kitabı, ulusal ve uluslararası bilimsel hakemli dergi ve kitaplarda makale ve kitap bölümleri bulunuyor.

Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu evli ve 1 çocuk babası.

AK Parti'nin kesinleşen aday listesi

AK Parti'nin kesinleşen aday listesine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul 2. Bölge 1. Sıra, Tuğrul Türkeş, Ankara 1. Bölge 1. Sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara 2. Bölge 1. Sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara 3. Bölge 1.sıra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul 1. Bölge 1. Sıra, Gazeteci-Yazar-Akademisyen Hulki Cevizoğlu, İstanbul 1. Bölge 6. sıra, Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya 1. sıra, Derya Yanık, Osmaniye 1.sıra, Mahmut Özer, Ordu 1. sıra, Bekir Bozdağ, Şanlıurfa 1. sıra, Nureddin Nebati, Mersin 1. sıra, Numan Kurtulmuş İstanbul 3. Bölge 1. sıra, Jülide Sarıeroğlu, Ankara 1. Bölge 2. sıra, Ömer Çelik, Adana 1. sıradan aday gösterildi.