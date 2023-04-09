Şebnem Bursalı, AK Parti'den milletvekili adayı oldu Gazeteci yazar Bursalı, İzmir 2'nci bölgeden aday gösterildi.

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AK Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için milletvekili listesini hazırladı.

Üç dönem kuralının uygulandığı listede dikkat çeken isimler yer aldı. O isimlerden biri, gazeteci yazar Şebnem Bursalı oldu.

İzmir'den aday gösterildi

Medyada çeşitli görevlerde bulunan ve ATV Ankara Temsilciliği yapan Bursalı, İzmir 2'nci bölgeden milletvekili adayı gösterildi.

Şebnem Bursalı kimdir

1972'de dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi bölümünden mezun oldu.

Reha Muhtar ile "Ateş Hattı" programında görev aldı, TRT'de muhabir olarak çalıştı. Gün Gazetesi'nde muhabirlik, Yeni Asır gazetesinde köşe yazarlığı, Yeni Asır'da Ankara Temsilciliği görevlerinde bulundu.

Takvim Gazetesi Ankara Temsilciliği, Yeni Asır Genel Yayın Yönetmenliği ve ATV Ankara Temsilciliği görevlerini de yürüttü.