Gazeteci Hulki Cevizoğlu, Ensonhaber'e konuk oldu: AK Parti ile vatanseverlikte birleştik Ensonhaber'in YouTube kanalında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan gazeteci Hulki Cevizoğlu, CHP'yi sert ifadelerle eleştirerek, "Atatürk'ün arkasına saklanan muhalefet beni soğuttu." ifadelerini kullandı.

Özel Haber

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerine yaklaşılırken çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bu süreçte Ensonhaber de sahada vatandaşların nabızlarını yokluyor.

Aynı zamanda YouTube kanalında ağırlanan konuklarla birlikte özel röportajlar gerçekleştiriyor.

Şimdilerde yeni bir formata imza atan Ensonhaber, gazeteci Çağlar Cilara'nın sunumuyla 'Eksi Artı' programıyla abonelerinin karşısına çıkıyor.

Geçtiğimiz günlerde Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan'ın ardından bu kez gazeteci Hulki Cevizoğlu kanala konuk oldu.

AK Parti'nin milletvekili aday listesinde yer alan Cevizoğlu, İstanbul 1. Bölge 6. sıradan aday gösterildi.

"AK Parti ile vatanseverlikte birleştik"

Programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan başarılı gazeteci, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Çağlar Cilara, "Hulki Cevizoğlu bugüne kadar AK Parti'yi eleştiren yayınlar yaptı, yazılar yazdı. Ne oldu da fikri değişip AK Parti'den aday oldu?" sorusunu yöneltti.

Bunun üzerine Cevizoğlu ise şöyle yanıt verdi:

"AK Parti ile vatanseverlikte birleştik. 14 Mayıs'taki seçim vatansever olanlarla gayri milli olanların seçimi olacak." dedi.

"Erdoğan ise söylerken gerçekleştiriyor"

Ardından CHP'nin izlediği yolu eleştiren Hulki Cevizoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bugüne kadar memlekete bu kadar proje sunan vaat değil, muhalefet ile Erdoğan’ın arasındaki fark bu. Onlar şunu yapacağız bunu yapacağız diyor, Erdoğan ise söylerken gerçekleştiriyor. Deprem konutlarını şu kadar zamanda vereceğiz diyor, ertesi gün temeli atılıyor.



Atatürk'ün arkasına saklanan muhalefet beni soğuttu. Ben hiçbir zaman CHP'li olmadım. Atatürk'ü andıkça CHP’liler kendilerini anlatıyorum zannetti. Siz eşittir Atatürk değilsiniz, Atatürk’e küfredenlerin olduğu bir yapı haline geldiniz.

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"İş yapmada beceriksiz ve yeteneksiz..."

CHP'nin seçime yönelik çalışmaları olmadığını belirten Cevizoğlu, şöyle devam etti:

Ben şundan çok sıkıldım. Yıllarca muhalefet adı altında bir takım yalanlar söyleyip kitleleri bu yalanlar peşinde koşturup ama gerçek yüzlerini gördüğünüz zaman hiçbir iş yapmayan, iş yapmada beceriksiz ve yeteneksiz, söylemleri gerçeklerden uzak, kendi içinde kavgalı, oturdukları masada kavgalı, söylediklerinin tersini yapan ve Atatürkçülük adı ve maskesi arkasında Atatürk’ün bütün değerlerine ihanet eden yapıları gördüm ben.

"CHP koltuk sevdasına eskiden beri sahiptir"

Atatürkçülüğü, millete hizmet noktasında eylemsel Atatürkçülüğü AK Parti’de görüyoruz. Gerçek Atatürkçü AK Parti. Muhalefet olarak Atatürkçüyüm diyorsun yıllarca, Atatürkçü değilsin. Atatürk 1938'de vefat ettikten ertesi günü CHP İnönü'nün partisi olmuştur. Zaten İnönü, Atatürk'ün yasını tutmadan 11 Kasım'da Cumhurbaşkanı seçtirmiştir kendisini. Bugün de Kılıçdaroğlu’nun partisidir asla Atatürk’ün partisi değildir. Atatürk ile birlikte Atatürk’ün kendisi ve ilkelerini reddetmişlerdir. Koltuk sevdasına eskiden beri sahiptir.



15 yıl toprağa vermediler Atatürk’ü. Etnografya müzesinde eşyaların arasında 15 yıl unuttular Atatürk’ü nesne olarak bıraktılar. Atatürk sevgisi İnönü’yü bastırmasın diye. Atatürk’ü mezarıyla toprakla buluşturan isim de Menderes.

"AK Parti Türkiye’nin milli kültürüne sahip çıkıyor"