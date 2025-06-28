Gazeteci İrfan Değirmenci gözaltına alındı

Gazeteci İrfan Değirmenci, İstanbul Kadıköy'de bulunan Yoğurtçu Parkı'nda düzenlenen etkinliğe katıldı.

Değirmenci, etkinlikte bir konuşma gerçekleştirdi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Konuşmasının ardından partililerden PM Üyesi İrfan Değirmenci, İstanbul İl Yöneticisi Ali Çoban, Öğrenci Büro ve Parti Meclisi üyesi Ilgaz Özer'in de aralarında bulunduğu en az 42 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında 77 günlük tutukluluğunun ardından iki gün önce tahliye edilen “Basel” lakaplı sosyal medya fenomeni Bekir Aslan da bulunuyor.

VATAN EMNİYET'E GÖTÜRÜLECEKLER

Gözaltına alınanların, sağlık kontrolünün ardından Vatan Emniyet’e götürüleceği öğrenildi.