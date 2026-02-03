Gazeteci Nagehan Alçı: Maalesef depremzede rehaveti oluşmuş

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Asrın Felaketi” olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü öncesinde deprem bölgesine ziyaretler gerçekleştiriyor.

Özel, ziyaretlerine Osmaniye’den başlarken konteyner kentlerde kalan depremzedelerle de bir araya geldi.

Ziyaret sırasında bir depremzede ile yapılan görüşmeye ilişkin görüntülerin ardından, bazı bilgilerin çarpıtıldığı ve kamuoyuna yansıyan görüntülerde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı yönünde resmi kurumlardan açıklamalar yapıldı.

ÖZGÜR ÖZEL, ORTALAMA KİRANIN 20 BİN LİRA OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Özel ayrıca deprem bölgesindeki konut kiralarının ortalama 20 bin lira bandında olduğunu iddia ederek, "'Deprem bölgesinde 5 bin liraya kiralık ev var' diyor. Osmaniye’de 5 bin liraya kiralık ev var mı? 20 bin diyor, biz baktık Osmaniye’de ev kiralarının ortalaması tam da 20 bin lira. Asu Başkanıma sordum, en uzak ucuz yerde 15 bin lira dedi. Ortalama 20 bin lira kira var." dedi.

NAGEHAN ALÇI, DEPREM BÖLGESİ GÖZLEMLERİNİ YAZDI

Diğer yandan bir süre deprem bölgesinde bulunan ve kendi Youtube kanalı için çekimler yapan gazeteci Nagehan Alçı da, bölgeye ilişkin izlenimlerini sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.

Alçı, deprem bölgesinde “rehavet” oluştuğunu savunarak dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"HER ŞEYİ SONSUZA KADAR DEVLET VEREMEZ"

Deprem bölgesinde günlerdir çekim yaptığını belirten Alçı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuştuğu depremzede profiline benzer birçok vatandaşla karşılaştığını ifade etti.

Bölgede büyük acı ve mağduriyet yaşandığını vurgulayan Alçı, buna rağmen her şeyin sürekli olarak devlet tarafından karşılanamayacağını dile getirdi.

Alçı paylaşımında, konteyner kentlerde elektrik, su, ısınma, gıda ve temel ihtiyaçların devlet tarafından sağlanmasının bazı depremzedelerde “para harcama refleksini” zayıflattığını savundu.

Bu durumun, tüm zorluklara rağmen konteynerlerden çıkmak istememe eğilimini artırdığını söyledi.

"EVLER TESLİM EDİLDİĞİ HALDE KONTEYNERDE KALMAK İSTEYEN VAR"

Gazeteci Nagehan Alçı, hak sahibi olup konutları teslim edilen bazı vatandaşların, elektrik ve ısınma gibi giderleri karşılamak istemedikleri için yeni ve sağlam evlerine geçmek yerine konteyner koşullarında yaşamayı tercih ettiğini yazdı.

Kiracı olan depremzedelerin ise büyük çoğunluğunun konteyner kentlerden çıkmak istemediğini ve devletten ev talep ettiğini belirten Alçı, kiracılara hak sahipleriyle aynı koşullarda konut sağlanmasının hem ekonomi üzerinde büyük bir yük oluşturacağını hem de adil olmayacağını savundu.

Alçı, “Adalet ve eşitlik aynı şey değildir, hatta çoğu zaman birbiriyle çelişir” ifadelerini kullandı.

"KİRA BEDELLERİ 8-9 BİN LİRA BANDINDA"

Alçı, devletin deprem bölgesinde on binlerce modern ve nitelikli konut inşa ettiğini belirterek, bu konutların tamamını gezdiğini aktardı.

Deprem bölgesinde yapılan 3+1, yeni dairelerin kira bedellerinin 8-9 bin lira bandında olduğunu söyleyen Alçı, aynı dairelerin İstanbul ve Ankara’da 50 bin lira edecek kira fiyatlarıyla kıyaslandığında oldukça düşük kaldığını ifade etti.

Hatay, Malatya ve Adıyaman’ı karış karış dolaştığını vurgulayan Alçı, depremden bu yana geçen yaklaşık üç yıla dair yüzlerce vatandaşla görüştüğünü, yaptığı röportajların yakın zamanda Youtube kanalında yayımlanacağını söyleyerek sözlerini bitirdi.