Gazeteci Nagehan Alçı, Şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterdi

İmam hatiplilere söylediği sözler nedeniyle çıkarıldığı mahkemece tarafından tutuklanan şarkıcı Gülşen'e gazeteci Nagehan Alçı'dan destek geldi. Alçı, "Gülşen özgürlüğüne kavuşmalı" dedi.

Ünlü şarkıcının Gülşen'in bir konserinde kullandığı, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor." ifadeleri nedeniyle gündemde.

Büyük tepki çeken ünlü şarkıcı gün içinde gözaltına alındı.

Şarkıcı Gülşen, imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi.

Tutuklandı

Savcılıkta ifade veren Gülşen, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Gülşen'in tutuklanma kararının ardından birçok kesimden kararın doğruluğuna yada yanlışlığına yönelik tepkiler gelirken, gazeteci Nagehan Alçı'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Şarkıcı Gülşen tutuklandı VİDEO





"Tam bir hukuk cinayeti"

Gazeteci Nagehan Alçı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gülşen’in tutuklanması tam bir hukuk cinayeti dedi.

"Gülşen özgürlüğüne kavuşmalı"



Nagehan Alçı, "Yargısal aşırılık bu. Yapmayın etmeyin sayın savcılar, sayın hakimler. İnsaf lütfen. Adalet mi şimdi bu? Gülşen’in sözleri çok çirkindi ama özür metni çok samimi, çok içtendi. Numaradan bir özür değildi. Gülşen özgürlüğüne kavuşmalı." ifadelerini kullandı.