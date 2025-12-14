Gazeteci Saygı Öztürk'e 'Ben Yeşil' telefonu: İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'yi ayağa kaldıran iddiaya açıklık getirildi.

Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Sözcü gazetesinde yazdığı yazıda, gazeteye 9 Aralık 2025 tarihinde bir telefon geldiğini, telefondaki şahsın kendisini Yeşil olarak tanıttığını yazdı.

Öztürk, ilgili kişinin gerçek Yeşil olup olmadığını teyit amacıyla sorular sorduğunu da anlattı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, söz konusu şahsın kimliğinin tespit edildiği duyulurken bu kişinin, 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım olmadığı belirtildi.

"GAZETEYİ SANTRAL NUMARASINDAN ARADIĞI BELİRLENDİ"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

11 Aralık 2025 tarihinde “Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi” başlıklı bir medya haberi yayınlanmıştır.



Şahsın söz konusu gazeteyi santral numarasından 9 Aralık 2025 günü 3 kez aradığı belirlenmiştir.



İlk arama 1 dakika 59 saniye sürmüştür

2. arama 15 dakika sürmüştür.

3. arama ise 13 dakika 34 saniye sürmüştür.

SÖZ KONUSU ŞAHIS CEZAEVİNDE YATAN BİR HÜKÜMLÜ