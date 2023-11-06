Gazeteci Seher Yaşayacak, Polat çiftiyle ilgili dikkat çeken ayrıntıyı Ensonhaber'de paylaştı Gazeteci Seher Yaşayacak, kara para aklama iddiasıyla tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat'ın 'silahlı suç örgütü' kapsamında yargılandığını söyledi. Yaşayacak, dosyanın bu şekilde açılmasının nedeninin ise 2021 yılında yaşanan bir olay olduğunu belirtti.

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Türkiye'nin gündemi bir süredir, lüks yaşantısı ve kara para aklama iddiasıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftiyle çalkalanıyor.

Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Dilan Polat ve eşi Engin Polat çiftine yönelik operasyon düzenlendi.

Çok sayıda şahsın gözaltına alınmasının ardından eşi Engin Polat ve beraberindeki 18 kişi ile birlikte kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından yargılanan Polat hakkında karar çıktı.

1 Kasım'da gözaltına alınan, geçtiğimiz akşam da ifadeleri tamamlanan Polat çifti, dün adliyeye sevk edildi.

Çok sayıdaki suçtan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheliler hakkında hakimlik; Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu 12 kişinin tutuklanmasına karar verdi.

Yaşananlara ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ederken dava süreci Ensonhaber ekranlarından yakından takip ediliyor.

Davayı yakından takip eden ve Dilan Polat'ın vergileri üzerine haberleriyle gündeme gelen gazeteci Seher Yaşayacak, bir kez daha Ensonhaber'de İlker Koç'un konuğu oldu.

Geçtiğimiz günlerde Ensonhaber ekranlarında söyledikleriyle dikkatleri üzerine çeken Yaşayacak, yine gündem yaratacak ifadeler kullandı.

'Vergi kaçırdıklarını kabul ettiler'

Yaşayacak, dava sürecine ilişkin verdiği bilgide, Polat çiftinin vergi kaçırdığını kabul ettiklerini belirtti.

Gazeteci Yaşayacak, vergi kaçırma suçunun yanı sıra dikkat çeken bir detayın daha olduğunu vurguladı.

Seher Yaşayacak'ın aktardığı bilgiye göre soruşturmayı yürüten savcının, Polat Ailesi ve diğer failleri örgütlü suç kapsamında beklemedikleri şekilde sorguladığını ifade etti.

"Beklemedikleri şey ise savcının onları örgütlü suçtan sorgulaması"

Yaşayacak sözlerine, "Beklemedikleri şey ise savcının onları örgütlü suçtan sorgulaması. Akabinde nöbetçi mahkemeye çıkardı, mahkeme de eldeki bulgularla tutukladı. Olağanüstü bir başka gelişme var, örgütlü suç olduğunu biliyorduk ancak silahlı örgüt suç olduğunu bilmiyorduk. Çünkü savcı çok titizlikle hareket ediyor, dosyada gizlilik olan kısımlar var." dedi.

Yine dava dosyasının 'silahlı suç örgütü' üzerinden değerlendirildiğini de sözlerine ekleyen Yaşayacak, Polat Ailesi'nin 2 yıl önce adının karıştığı bir olayı hatırlattı.

"Silahlı örgüt nedeni 2021 yılında 1 kişinin vurdurulması"

Yaşayacak, Polat Ailesi'nin 2021'de bir kişinin vurdurulması olayına karışmaları nedeniyle dosyanın örgütlü suçlar kapsamında açıldığını bildirdi.

Yaşayacak'ın konuyla ilgili ifadeleri şöyle: