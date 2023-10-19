Seher Sultan Yaşayacak'tan Dilan ve Engin Polat çiftiyle ilgili yeni açıklama Ensonhaber canlı yayınına katılan Seher Sultan (Yaşayacak), MASAK'ın Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında hazırladığı raporda belirtilen şaibeli işlem miktarının 657 milyon liraya ulaştığını ve kendilerinin komisyoncu olduklarını tahmin ettiklerini söyledi.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin gündeminde, lüks yaşantısıyla göz önünde olan ve şimdilerde kara para aklama iddialarıyla dikkat çeken fenomen Dilan Polat var...

Uzun süredir sosyal medyada yakından takip edilen ve her paylaşımı olay olan Polat, çalışanları ve eşiyle olan diyaloğu ile hafızalarda yer ediniyor.

Yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Polat, ''Türk kahvemi altın tozuyla sırf birilerini rahatsız etmek için içiyorum.'' dedi.

Öte yandan, ''Bazen bir AVM’de günlük 750 bin TL harcıyorum.'' diyerek herkesi şaşırttı.

Paranın kaynağı merak ediliyordu

Bir süre önce dolarlardan saçına peruk yapan, kahvesine altın tozu koyan, eşi tarafından kendisine lüks otomobiller ve helikopter hediye edilen, çok sayıda güllerle fotoğraf paylaşan Polat, artık sadece sosyal medya kullanıcıların gündeminde değil.

Çiftin mal varlığı ve para kaynakları özellikle Twitter'da merak konusu oldu.

Öyle ki Dilan Polat ve ailesi için kara para aklama suçlaması ortaya çıktı.

4 ayrı suçtan soruşturma

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Polat çifti ile yakınlarına ilişkin “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “suç örgütüne üye olmak”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürüttüğü öğrenildi.

Şüphelilerin yöneticisi olduğu 21 şirketin yanı sıra taşınmazları, araçları, banka hesapları, kripto varlıkları ve diğer tüm varlık değerlerine el konulmasını istendi. Böylelikle Sulh Ceza Hakimliği talebi kabul etti ve yurt dışına çıkış yasağı da verdi.

MASAK, Organize İşler ve Mali Şube incelemeye aldı

Öte yandan MASAK da harekete geçti.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), harekete geçerek kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddiaların odağındaki Polat Ailesi hakkında rapor hazırladı.

En çok dikkat çeken iddia, Polat ve akrabalarının şirketlerinin tek elden yönetilmesi ve bu şirketlere yönelik suç gelirlerini aklamaları oldu.

Yapılan incelemelere göre; Polat’la bağlantılı 16 şirket bulunuyor. Bu şirketlerin hesaplarına gelen para transferlerinin 500 milyon liradan fazlasının internet üzerinden gerçekleştiği belirlendi.

Çalışan ve banka hesabı olmayan sahte 3 şirket

Mal alınan şirketlerin çoğunluğunun, kendileriyle bağlantılı olan tedarikçilerden oluştuğu ortaya çıktı.

MASAK, bu tedarikçilerin aslında bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen ve hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan 3 şirket olduğunu belirledi.

Raporda, Dilan Polat’ın ortak ve ilişkili olduğu 5 şirketi bu 3 tedarikçi şirketten 225 milyon 743 bin liralık mal alışında bulunduğu bilgisine yer verildi.

Seher Sultan, şaibeli işlem miktarının 657 milyon liraya kadar çıktığını söyledi

Raporda sahte olduğuna dair şüphe barındıran işlemlerin 200 milyon liradan fazla olduğu tespit edildi.

Sosyal medyada son dönemde Dilan Polat'ın vergileri üzerine haberleriyle gündeme gelen Seher Sultan (Yaşayacak), Ensonhaber canlı yayınında konuyla ilgili son bilgileri aktardı.

İlker Koç'un sorularını yanıtlayan Seher Sultan, soruşturmanın çok titiz bir şekilde yürütüldüğünü belirterek şaibeli işlem miktarının 657 milyon liraya kadar yükseldiğini açıkladı:

MASAK bir rapor hazırladı. Bu raporda banka hesabı olmayan, çalışanları olmayan 3 tane şirketle sahte faturalar ve naylon faturalar düzenlenerek bir suç gelirinin aklandığı ve bu paranın aile bireyleri ve yanlarında istihdam ettikleri kişiler tarafından çekilerek Engin Polat'ın şahsi hesabına ve ya MİLDA otomotiv ortak şirkete aktarıldığı söyleniyor..



Meblağın 200 milyon lira olarak tespit etmiş MASAK. Şirketin ticaret siciline baktığımızda Ağustos 2023'de 199 milyon lira sermaye artırımı adı altında bir nakit girişi yapıldığını görüyoruz.



Şu an savcı talimatlı bir dosya ilerliyor. MASAK'ın belirlediği ilk yakaladığı rakam 200 milyon.



Organize işler ve mali şube şu an çok ciddi soruşturma yürütüyor.. Bizim edindiğimiz bilgiler bu rakamın 657 milyon liraya kadar çıktığı.

"Komisyoncu olduğunu tahmin ediyoruz"