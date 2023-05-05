Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, Ensonhaber’de 14 Mayıs’ta yapılacak seçimi değerlendirdi 4 cumhurbaşkanı adayının yarışacağı Türkiye’nin tarihi seçimine kısa bir süre kaldı. Seçim atmosferini yakından koklayan isimlerden biri olan gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, Ensonhaber canlı yayınında konuşulmayanları konuştu, es geçilenlerin altını çizdi. Millet İttifakı için “Seçimi kazanacaklarına bile inanmıyorlar” dedi.

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Türkiye, tarihi bir seçime hazırlanıyor…

85 milyonluk ülkenin kaderini belirleyecek olan 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucu merak konusu olurken, seçmenin nabzını tutanlardan biri de gazeteci Taha Hüseyin Karagöz oldu.

Karagöz, Ensonhaber canlı yayınında Çağlar Cilara’nın sorularını yanıtladı, son düzlüğüne girilen seçime dair fikirlerini paylaştı.

"Her şey sosyal medya, Twitter değil"

Sosyal medyanın özellikle bu seçimde ön planda tutulduğunu dile getiren Karagöz, “Her şey sosyal medya, Twitter değil. Evet, Twitter'da bugün seçim olsa CHP yüzde 70 falan oy alır ama gerçekler öyle değil.” dedi.

"Tunç Soyer, göstermelik bir apartman dikseydi"

Asrın felaketinin etkisindeki Türkiye’nin İzmir’de de büyük bir deprem atlattığını hatırlatan Karagöz, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yıkım sonrası yetersiz kaldığını söyledi.

Karagöz, “İzmir'de büyük bir deprem yaşadık. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum geçtiğimiz günlerde konutların hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi. Sayın Tunç Soyer depremzedeler için ne yaptı? Göstermelik de olsa bir apartman dikersiniz yani.” dedi.

Müjdelere uyanan Türkiye...

Gazeteci Karagöz, şunları söyledi:

Sabah kalktığında insanlar telefonunda 10 tane müjde görüyor. Bir tarafta TCG Anadolu, doğalgaz, petrol, diğer taraftan Millet İttifakı'nın söylemleri… Togg’un İtalya’dan geldiğine inanan, Sakarya gazının Rusya’dan geldiğine inanan, 128 milyar doların buhar olduğuna inanan, Katar’dan gelen gençlerin Türkiye’de sınavsız tıp okuduğuna inanan maalesef bir kitle var. Bunun arasında aklı ile hareket eden bir kitle de var. O kitlenin şu andaki tabloyu çok iyi okuduğunu düşünüyorum.

"Davutoğlu romantik bir insan"

Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Temel Karamollaoğlu’nun muhalefete niçin oy taşıyamadığının sorulduğu Karagöz, “Sayın Davutoğlu romantik bir insan. Bu romantizmi, 'Selamünaleyküm dediğimde Anadolu ayağa kalkar' sözünde görüyoruz. Bir 'Aleykümselam' diyen çıkmadı şimdiye kadar. Trajik bir durumda. Davutoğlu ve Babacan’ın yaptığı en büyük hata, çözümü karşı mahallede aramaları oldu.” dedi.

'Cumhurbaşkanı herkese zeytin dalı uzattı'

“Sayın Cumhurbaşkanı'nı her konuda eleştirebilirsin ama vefasızlıkla eleştiremezsin.” diyen Karagöz, Cumhurbaşkanı’nın bugüne kadar kimseye vefasızlık etmediğini, siyasi arenada herkese zeytin dalı uzattığını dile getirdi.

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"Kim sevgiden, kim nefretten besleniyor?"

Karagöz, “İki hafta önce Cumhurbaşkanı bir rahatsızlık yaşadı. Türkiye’nin yüreği ağzına geldi. Herkes ağlaya ağlaya birbirini aradı. Bu ülkede çok ciddi bir kitle, Erdoğan’a aşk derecesinde sevgi duyuyor. Bu kitle, yüzde 65’lere tekabül ediyor. Rakibi olarak sadece onu devireceğim diyen bir muhalefet var. Ve ‘tuvalet terliği de olsa oy vereceğim’ diyen bir kitle var. Kim sevgiden besleniyor kim nefretten besleniyor, oturup da düşünelim.” dedi.

Muharrem İnce-Kılıçdaroğlu kapışması

Meral Akşener’in yıllardır Erdoğan’a karşı muhalefet yaptığını belirten Karagöz, sözü Muharrem İnce’ye getirdi.

İnce ile Kılıçdaroğlu arasındaki gerginliği değerlendiren Karagöz, “Muharrem İnce'nin iki aydır çektiğini Kılıçdaroğlu AK Partililer'den çekmedi.” diye konuştu.

"Seçimi kazanacağına inanmıyor"

“Genel başkanlıktan istifa edememek zaten ben bu seçimi kazanamayacağım demektir” diyerek Kılıçdaroğlu’nu hedefe alan Karagöz, şöyle devam etti:

"Seçimi kazanacağına inansa, bağımsız bir Cumhurbaşkanı olur, kimsenin ağzına laf vermezdi. Onun için kazanacağına inanmıyor."

"Bu kadar laf ettiniz, ne diyeceksiniz insanlara?"

Araya girerek CHP ile yaptığı görüşmesinden kısa bir anekdot paylaşan Çağlar Cilara ise “Bu kadar laf ettiniz, ne diyeceksiniz insanlara? Sayın Kılıçdaroğlu istifa etmedi, bu çelişkiyi nasıl gidereceksiniz diye sordum. Şunu söylediler; kazanmaları durumunda CHP’nin içerisinde bir karışıklık olmasın diye böyle devam etme kararı alınmış.” dedi.

"Korkudan genel başkanlığı bırakamıyor"

Bunun üzerine Karagöz, “Daha CHP'nin içindeki karışıklığı önleyememe korkusu yaşayan bir lider, 6 masayı bir arada tutacağını söylüyor, öyle mi?” diye sordu.

Karagöz, “Kendi partinde istikrarı sağlama sorunu yaşıyorsun. Fakat korkudan genel başkanlığı bırakamazken, 6’sı farklı telden çalan siyasi parti ile ben bu ülkeyi yöneteceğim diyorsun.” şeklinde konuştu.