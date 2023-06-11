Gaziantep Belediyesi, eğitimcinin hakaretlerinden dolayı programı iptal etti Dijital Medya Akademisi yapmayı planlayan Gaziantep Belediyesi, düzenlediği programı eğitimcinin geçmişte devlet ve polise yönelik paylaşımlarından dolayı iptal ettiğini duyurdu.

ensonhaber.com

Gaziantep Belediyesi Dijital Medya Akademisi programını yapacağını duyurdu.

Bunun üzerine vatandaşları davet eden belediyenin incelemeleri sonucunda eğitimcinin polis ve devlete yönelik paylaşımları fark edildi.

Programı iptal eden belediye özür içerikli paylaşım yaptı.

Yapılan paylaşımda eğitimcinin, "Geçmişte devletimize ve polisimize yönelik yaptığı paylaşımlar kabul edilebilir değil." ifadeleri kullanıldı.

"Paylaşımlar kabul edilebilir değil"

Gaziantep Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: