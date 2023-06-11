Gaziantep Belediyesi, eğitimcinin hakaretlerinden dolayı programı iptal etti

Gaziantep Belediyesi Dijital Medya Akademisi programını yapacağını duyurdu.
Bunun üzerine vatandaşları davet eden belediyenin incelemeleri sonucunda eğitimcinin polis ve devlete yönelik paylaşımları fark edildi.
Programı iptal eden belediye özür içerikli paylaşım yaptı.
Yapılan paylaşımda eğitimcinin, "Geçmişte devletimize ve polisimize yönelik yaptığı paylaşımlar kabul edilebilir değil." ifadeleri kullanıldı.
"Paylaşımlar kabul edilebilir değil"
Gaziantep Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Dün duyurusunu yaptığımız Dijital Medya Akademisi programımız iptal edilmiştir.
Davet ettiğimiz eğitimcinin geçmişte devletimize ve polisimize yönelik yaptığı paylaşımlar kabul edilebilir değil.
Bundan sonra yapacağımız organizasyon, eğitim ve konserlere davet edeceğimiz sanatçılar, eğitim ve tanınmış kişiler konusunda daha hassas davranacağımızı kamuoyunun bilgisine sunar, yanlış anlaşılmadan dolayı özür diler, sorumlular hakkında soruşturma sürecinin başlatıldığının da bilinmesini isteriz.