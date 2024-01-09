Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden depremzede öğrencilere burs desteği Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yaşayan öğrencilere 2 bin TL nakdi destek sağlanacağını açıkladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden örnek uygulama...

6 Şubat'ta deprem felaketini yaşayan 11 ilimizden biri de Gaziantep'ti.

Özellikle Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yaşanan yıkımların ardından hızlıca kollar sıvandı.

Bir yandan bölgeyi ayağa kaldırma çalışmaları sürerken diğer yandan da depremzede vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak çeşitli projeler geliştiriliyor.

Depremden etkilenen 2 ilçede 12. sınıf öğrencilerine burs desteği

Bu doğrultuda Nurdağı ve İslahiye'de 12. sınıf öğrencilerine yönelik eğitim desteği sağlanmıştı.

Uygulamanın ardından bu kez de üniversite öğrencileriyle ilgili bir adım atıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediye meclisindeki oturumda Nurdağı ve İslahiye'de depremden zarar gören üniversite öğrencilerine eğitim desteği verilmesini oylamaya sundu.

Sıra üniversitelilerde: 2'şer bin TL'lik nakdi destek

Belediye meclisinde yapılan oylamanın ardından iki ilçede ikamet eden üniversite öğrencilerine 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı için 2'şer bin TL nakdi destek verilmesi kararlaştırıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, konuya ilişkin duyuruyu sosyal medya hesabından yaptı.

Başkan Şahin'in ifadeleri şu şekilde: