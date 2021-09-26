Gaziantep Valiliği’nden Dilek Albayrak açıklaması

Anlattıklarıyla tüm Türkiye’yi ağlatan Dilek Albayrak ile eşi ile ilgili Gaziantep Valiliği, açıklama yaptı. Valilik, davanın sürdüğünü, 12 kişinin de suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.

Gaziantep Valiliği, Show TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme adlı programda ortaya atılan cinsel istismar iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Valilik, Dilek Albayrak ve eşi Bahattin Albayrak’ın cinsel istismar konulu bazı iddialarına yer verildiği belirtilerek, "Bahse konu olay televizyon yayınından yaklaşık 6 ay önce 5 Nisan 2021 tarihinde Şahinbey Mahallesi Gülpınar Mahallesi'nde meydana gelmiş ve İlçe Jandarma Komutanlığımız kolluk sahasında gerekli işlemlere başlanmıştır.

İLK ŞİKAYET ANNEDEN GİTTİ

Aile içerisinde yaşanan karşılıklı suçlamalar ve şikayetler üzerine konu adli makamlar tarafından takip edilmektedir. S.T. isimli kişi beyanında, küçük kızı S.T.'ye (13) damadı Bahattin Albayrak’ın cinsel istismarda bulunduğu, Bahattin Albayrak’ın kendisine ve kızına zorla uyuşturucu kullandırdığı ve uyuşturucu madde ticareti yaptığını iddia etmiştir.

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“İSTİSMARA MARUZ KALMADI”

Suçlama üzerine Dilek Albayrak ve eşi Bahattin Albayrak’ın evinde yapılan aramada uyuşturucu ve silah bulunmuş ve gerekli adli işlem yapılmıştır. 5 Nisan 2021 tarihinde adli tıp uzmanı raporuna göre; S.T.'nin muayenesinde eski ya da yeni bir istismara maruz kalmadığı tespit edilmiştir. Akabinde S.T., Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından koruma altına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

12 KİŞİ, PROGRAM VE GENÇ ÇİFT İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Bahattin Albayrak hakkında yapılan işlemden 2 gün sonra eşi Dilek Albayrak’ın müracaatta bulunarak annesi S.T.'nin zorlamasıyla 13 yaşından itibaren cinsel istismara maruz kaldığı yönünde beyanda bulunduğu aktarılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Verilen ifadeler ve suçlamalar sonucunda taraflar arasında husumet oluşmuştur ve açılan karşılıklı davalar devam etmektedir. Yayınlanan haberler üzerine olaya karıştığı iddia edilen kişilerden Dilek Albayrak’ın anne ve babasının da aralarında bulunduğu 12 kişilik grup, 24 Eylül 2021 günü Gaziantep Adliyesi'ne giderek iddialara yer veren televizyon programı ve iddialarda bulunan Dilek Albayrak ve Bahattin Albayrak hakkında suç duyurusunda bulunmuşlardır.

Adli makamlar tarafından dosya üzerinde gizlilik kararı bulunmakta olup, her iki tarafın iddiaları ve iddialar üzerine yapılan işlemler dosyada mevcuttur. Adli süreç devam etmektedir. Bununla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz konuyu bütün yönleriyle takip etmektedir."

TÜM TÜRKİYE’Yİ AĞLATMIŞTI

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına başvuran Dilek Albayrak'ın anlattıkları, izleyenleri şaşkına çevirmişti.

Gaziantep'te doğduğu köyde yıllarca tüm köylüye satıldığını söyleyen Dilek, canlı yayında Didem Arslan Yılmaz'dan yardım istemiş, "Küçük kardeşimi de benim gibi kullanıyorlar, tüm ailem işin içinde, beni ve kardeşimi ailemden kurtarın" demişti.

"AİLECE HEPSİ İZLİYOR"

Didem Arslan Yılmaz'ın "Seni sattıktan sonra o sırada annen, baban nerede?" sorusuna Dilek, "Annem, babam oturup bizi izliyorlar. Kız kardeşime izletiyorlar, ailece hepsi izliyorlar." yanıtını vermişti.

Arslan, bu sözlerin ardından donup kalmıştı.

Dilek'in eşi Bahattin ise araya girerek, "Bunlar ne ki. Daha çok şey var. Hepsini anlatacağım, zamanı gelince hepsini anlatacağım" demişti.

"KAYINVALİDEM BANA AŞIKTI"

Dilek'in kocası Bahattin'in "Kayınvalidem bana aşıktı, kurduğu tuzağı öğrenmek için kayınvalideme aşkımı ilan ettim" ifadelerini kullanmasıyla birlikte stüdyo karışmış, kayınvalidesi tarafından uyku ilacıyla uyutulan damat, ateş püskürmüştü.

"ANNESİ DİLEK'İ 1 KİLO PATATES KARŞILIĞINDA SATTI"

Canlı yayına Dilek'le ilgili telefonlar yağarken isimsiz tanıklar, herkesin kanını donduran açıklamalarda bulunmuştu.

Tanıklar, annesinin talihsiz genç kızı, "1 kilo patates, inşaat malzemesi ve 1 kilo balık" karşılığında başka erkeklere sattığına şahit olduklarını söylemişti.