Gaziantep Valisi Kemal Çeber korkunç kazada son durumu açıkladı 8 vatandaşın hayatını kaybettiği kazayla ilgili konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, facianın beton mikserinin hızını ayarlayamayarak kontrolü kaybetmesi nedeniyle meydana geldiğini söyledi.

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ensonhaber.com

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkiinde, plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen bir minibüsle beton mikseri çarpıştı.

Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

'Beton mikseri hızlı şekilde ilerlerken kontrolünü kaybetti'

Kazada ilk belirlemelere göre 8 vatandaşın hayatını kaybettiği açıklandı.

Ayrıca 12 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Yaşanan facianın ardından olay yerine giden Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kazaya ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi.

Yaralı 2 vatandaşın durumu ağır

Beton mikserin hızını ayarlayamayarak karşı şeride geçtiğini belirten Çeber, daha sonra yolcu minibüsüne çarptığını aktardı.

Vali Çeber, daha sonra yaralı vatandaşlarla ilgili bilgi verdi.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Vali Çeber, ilk müdahalelerin ardından başka hastanelere sevk edileceklerini bildirdi.

İnceleme başlatıldı

Kazayla ilgili incelemelerin devam ettiğini bildiren Vali Çeber, idari ve adli soruşturmaların başlatıldığını açıkladı.

Çeber, ilk belirlemelere göre beton mikser sürücüsünün kusurlu olduğunu sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınacağını dile getirdi.

"4 normal hastamızın Gaziantep'e sevki gerçekleştirildi"

Beton mikseri ve yolcu minibüsünün şoförlerinin hafif şekilde yaralandığını da sözlerine ekleyen Vali Çeber, şunları söyledi:

"Hatay istikametinden gelen tır şeklindeki beton mikseri, trafikte sürüş kontrolünü kaybediyor, maalesef bölünmüş bir yolda karşı şeride geçiyor. İlçeden Yeşilyurt köyümüze giden köy dolmuşuna çarpıyor. Şoför dahil 19 yolcusuyla beraber köyüne giden dolmuşa çarpıyor. Maalesef 8 vefatımız var. Bunların 7’si kadın birisi erkek, 2'si ise öğrenci. Diğer dolmuş yolcularımız arasında 11 yaralı var. Şoförlerimizden ikisi hafif yaralı. Başsavcımız, kaymakamımız çok kısa süre içerisinde olay yerine gidip bizi bilgilendirdiler. Tüm ekiplerimiz trafik, jandarma, itfaiye, AFAD ekiplerimiz olay yerine çok kısa sürede ulaştı. Aynı zamanda Kilis, Hatay ve Gaziantep merkezden ambulanslarımız kısa sürede olay yerine ulaştılar.



Yaralılarımızdan 2'sinin durumu ağır. Durumları stabil hale gelince Gaziantep'e sevkleri görünüyor. 4 normal hastamızın Gaziantep'e sevki gerçekleştirildi. Diğer yaralılarımızın bir kısmı burada. Bazılarıyla sohbet ettim, durumları iyi. Süreçle ilgili idari ve adli soruşturma başladı. Rabbim vefat edenlere rahmet eylesin, kardeşlerimizin vefatı bizi çok üzdü. Rabbim ülkemize başka acı yaşatmasın."

"İlk kanaat mikserin oldukça hızlı ve süratli olduğu, buna bağlı kontrolünü kaybettiği yönünde"

Çeber konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gözaltı şu an için yok ama olayla ilgili herkes bizim gözetimimiz altında. Şoförler hafif yaralı ama tır şoförünün gözaltı işlemi normal olarak olacak gibi görünüyor. Şu anda tamamen sağlıkla ilgili konulara odaklandık. Tedavisi uygun hale geldiğinde gözaltı işlemi görülüyor gibi, tabii bilirkişiler incelemelerini devam ettiriyor. Arkadaşlarımız artık çok profesyonel, en uzak vefat noktası ile en yakını, yere savrulmalar, tekerlek izleri, aracın mevcut hızı hepsi beraber değerlendirilerek bu noktada çalışmalar yürütülüyor. Ama ilk kanaat mikserin oldukça hızlı ve süratli olduğu, buna bağlı kontrolünü kaybettiği yönünde. Bunun yanında yol hasarları veya kusurları gibi diğer konular üzerinde de durulacak. Hatay'dan İslahiye'ye doğru gelirken kontrolünü kaybediyor, karşı şeride geçiyor, bunların hepsinin tekerlek izleri mevcut, karşı şeritte kendi yolunda devam eden köy dolmuşumuza çarpıyor."

Yaralı vatandaşları hastanede ziyaret etti

Öte yandan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İslahiye Devlet Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etti.

Doktorlardan kazada yaralanan vatandaşlara ilişkin bilgi alan Çeber, yaralılarla tek tek ilgilendi.