Gaziantepli depremzede, evini doğduğu topraklarda dönüştürüyor Gaziantep'te evini kaybeden depremzede Mehmet Ejder Güler, kendi mahallesinden kopmamak için başvurduğu yerinde dönüşüm projesi sayesinde yeni evine kavuşacağı günü bekliyor.

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ensonhaber.com

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan projeler, depremden etkilenen vatandaşlara daha iyi ve güvenli imkanlar sunuyor.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi ile depremzedeler, evlerini doğduğu topraklarda yerinde dönüştürmeye devam ediyor.

"Üç katlı yapacağı evinin kaba inşaatını tamamlamak üzere"

Bakanlık denetimde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) güvencesinde başlatılan, depremzede vatandaşlara hibe ve kredi desteği sağlayan ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi, bir vatandaşı daha mahallesinden ve komşularından koparmadı.

Bakan Mehmet Özhaseki, resmi sosyal medya hesabından, depremde evi ağır hasar gören depremzede Mehmet Ejder Gürsel’in ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi ile Gaziantep’te yapımına başladığı 3 katlı baba evinin hikayesini paylaştı. Bakan Özhaseki, paylaşımında Mehmet Ejder Gürsel’in baba yadigarı evinden, doğduğu topraklardan kopmak istemediğini belirterek,

Gaziantep’te ‘Yerinde Dönüşüm’ projemize başvurdu, vakit kaybetmeden evini yapmaya başladı. 3 katlı yapacağı evinin kaba inşaatını tamamlamak üzere.

ifadelerine yer verdi.

"Hibe ve kredi desteği ile evlerimiz yükseliyor"

Bakan Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde evini, iş yerini yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşlara sağladıkları hibe ve kredi desteğiyle evlerin yükseldiğini vurgulayarak, "Bakanlığımızın denetiminde ve TOKİ güvencesiyle, hemşehrilerimiz, mahallelerinde sağlam ve güvenli evlerini inşa ediyorlar." dedi.

"Projemiz çıkınca çok sevindik"

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından ayrıca Mehmet Ejder Gürsel’in kendi hikayesini de anlattığı bir video paylaştı. Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Mülk Köyü’nde doğduğunu ifade eden Gürsel,

Deprem anında patlama oldu. Hayatım boyunca böyle bir şey görmedim. ‘Öldük, bittik’ derken ‘Yerinde Dönüşüm’ projesini duyduk. Hemen gittik, müracaat ettik. Projemiz çıkınca çok sevindik.

diye konuştu.

"Evimizi yaptıramazdık, imkanımız yoktu, güzel oldu"

‘Yerinde Dönüşüm’ projesinin başlatılmasından dolayı teşekkürlerini dile getiren Gürsel,

Biz devletimize güveniyoruz. Bizim bunu yaptırmamıza imkan yoktu, yaptıramazdık. Burası baba yadigarı, doğup büyüdüğümüz yer. Biz buradan bir yere kımıldayamayız. Benim çevrem, amcam, dayım hepsi burada. ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi bu yönden bizim için güzel oldu. Cumhurbaşkanımız ve Bakanımız bizim arkamızda, sağ olsunlar. Allah kendilerine güç kuvvet versin.

ifadelerini kullandı.