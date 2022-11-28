Gaziantepli şehit Duabey Onur Öztürkmen’in yürek burkan vasiyeti

Pençe-Kilit Operasyonu sırasında şehit düşen Gaziantepli Teğmen Duabey Onur Öztürkmen’in, vasiyeti olduğu belirtilen bir video hüzne boğdu. Bugün toprağa verilen şehit için dualar edildi.

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu sırasında teröristler, roketli saldırı düzenledi.

Hain saldırıda 3 kahraman asker şehit düştü.

Gaziantepli şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen’e bugün veda edildi.

Memleketinde tören yapıldı

24 yaşındaki şehidin cenazesi, sabah saatlerinde memleketi Gaziantep'e getirildi.

Şehit Öztürkmen için Nizip ilçesi Dazhöyük Mahallesi’nde tören düzenlendi.

Bekar olan Öztürkmen’in Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.

Tabuta tören kılıcını bıraktı

Şehidin tek kardeşi Fatih Mehmet Öztürkmen, ağabeyinin askeri paltosunu giyerek törene katıldı.

Öztürkmen, ağabeyinin tören kılıcını çıkararak tabutun üzerine bıraktı.

Gülcan Öztürkmen ise oğlunun kepini tabutun üzerine bırakarak gözyaşı döktü.

“Ağlamayın, düşmanı sevindirmeyin”

Bu sırada şehidin babası Derde Öztürkmen ile kardeşi Fatih Mehmet Öztürkmen, yakınlarına, “Ağlamayın, düşmanı sevindirmeyin” dedi.

Teğmen Duabey Onur Öztürkmen’in cenazesi, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen son yolculuğuna uğurlandı VİDEO

Şehidin vasiyeti

Şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen’in vasiyeti olduğu öne sürülen bir görüntü, yürekleri dağladı.

Sosyal medyada çokça kez paylaşılan görüntülerin üzerine seslendirme yapıldığı ve şehidin kıyafetlerinin yoksullara dağıtılmasını istediği belirtildi.

“Tüm kıyafetlerimi yoksul insanlara verin”

DHA’nın haberine göre seslendirmede şehit teğmenin; “Erken ölürsem, canımdan çok sevdiğim iki, üç arkadaşım var. Beni o gece yalnız bırakmasınlar. Tüm kıyafetlerimi yoksul insanlara verin. Fakirlik nedir bilirim. Anneme sonradan söyleyin. Bu haberi kaldıramaz. Yaşayamadığım bir gençliğim var benim. Doğru düzgün gidemediğim.” ifadeleri yer aldı.