Gaziantep'te 112 acil çağrı merkezine çağrı yağdı! 2,5 milyonu asılsız çıktı 6 Şubat depremlerinden etkilenen Gaziantep'te 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 9 ay boyunca 3 milyon çağrı geldi. Bunların 2 milyon 435 bin 303 adedinin ise asılsız ve gereksiz çağrı olduğu tespit edildi.

İHA

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan asılsız çağrılarla mücadele sürüyor.

Yurdun birçok bölgesinde 112'yi arayarak asılsız çağrı bırakan şahıslar, ekiplere zor anlar yaşatıyor.

Deprem sürecinde de benzer olaylar gündeme geldi.

Enkaz altında arama çalışmaları yapılırken, kimileri acil çağrı merkezini asılsız çağrılarla meşgul etti.

9 ayda 3 milyon çağrı geldi

Afetten etkilenen illerden biri olan Gaziantep'te, bu yıl içinde gelen çağrıların oranı şaşkına çevirdi.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne 1 Ocak - 30 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılan çağrıların bilançosu açıklandı.

2023 yılının ilk 9 ayında Gaziantep 112 Acil Çağrı Merkezi’ne toplam 3 milyon 196 bin 577 adet çağrı geldi.

2,5 milyonu asılsız

Gelen çağrıların 761 bin 274 adedi vaka kaydına dönüşürken, geriye kalan 2 milyon 435 bin 303 adedinin ise asılsız ve gereksiz çağrı olduğu açıklandı. Kentteki asılsız ve gereksiz çağrı oranı yüzde 76 olurken, çağrıların vakaya dönüşme oranı ise yüzde 24’te kaldı.

Emniyet ilk sırada

Gaziantep 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan çağrıların kurumlara göre dağılımı da dikkat çekti.

Kentte, 2023 yılının ilk 9 ayında yapılan toplam çağrıların yüzde 52,53’ü Emniyet Müdürlüğü’ne, yüzde 35,85’i Sağlık Müdürlüğü’ne yapılırken, geriye kalan yüzde 11,62’lik diğer çağrılar ise Jandarma, AFAD, İtfaiye ve Orman Müdürlüğü gibi kurumlara yapıldı.

88 kişiye ceza uygulandı

Öte yandan Gaziantep 112 Acil Çağrı Merkezi’ne asılsız ve gereksiz çağrı yapan 88 vatandaşa idari para cezası uygulandı.

Ayrıca fiilleri Türk Ceza Kanunu çerçevesine giren 2 şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunularak adli işlem başlatıldı.

Toplam 12 şahıs hakkında ise “TCK 299 Cumhurbaşkanına Hakaret” ve “TCK 301 Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Kurum ve Organlarını Aşağılama” suçu çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ile bilgi paylaşımı yapıldığı açıklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)