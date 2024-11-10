AA & Ensonhaber

Gaziantep, deprem felaketinden en çok etkilenen iller arasında yer alırken, asrın felaketinin ardından hızla inşa edilmeye başlanan konutlar yükselmeye devam ediyor. Şu ana kadar dört etap tamamlanarak, 19 bin 185 konut hak sahiplerine kurayla teslim edildi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, deprem bölgesinde tüm hızıyla devam eden çalışmalara dikkat çekerek, kentte 4 bine yakın can kaybı yaşandığını belirtti. Çeber, Nurdağı ilçesinin oransal olarak en fazla hasar gören bölgelerden biri olduğunu ve ilçede yaşayan 41 bin kişiden 2 bin 25'inin hayatını kaybettiğini söyledi. Ayrıca, 11 binin üzerinde yapı stoku bulunan ilçede yaklaşık 7 bin yapının kullanılmaz hale geldiğini aktardı. Depremin hemen ardından çok yoğun bir şekilde çalışmalara başlandığını ifade etti.

"TAM BİR İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDEYİZ"

Çeber, devletin tüm gücüyle ve halkın destekleriyle yürütülen çalışmaların önemine değinerek,

Sadece Nurdağı'nda 200 civarında iş yeri inşa edilip teslim edildi. Tam bir iş birliği içerisindeyiz. Ayrıca, depremde yıkılan 25 yatak kapasiteli devlet hastanemizin yerine 72 yatak kapasiteli modern bir hastaneyi 2 ay önce hizmete açtık. Yıkılan her dersliğin yerine en az 5 yeni derslik inşa edeceğimizi vadetmiştik, şu an bunu gerçekleştiriyoruz. Toplam derslik sayısını yüzde 15 artırmayı hedeflemiştik, ama Allah'ın izniyle bu oranı yüzde 20'nin üzerine çıkaracağız.

şeklinde konuştu.

"EN ÖNEMLİ İŞİMİZ, AFETİN YARALARINI SARMAK"

Vali Kemal Çeber, bölgede sadece konut yapımlarının değil, altyapı, iş yerleri ve diğer tüm fiziki yapılarla ilgili çalışmaların da hızla sürdüğünü vurgulayarak,

Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, afetin etkilerini tamamen ortadan kaldırana kadar en önemli görevimiz, afetzedelerin güvenli ve sağlıklı bir şekilde yuvalarına kavuşmalarını sağlamak.

dedi.

Çeber, afet yönetimi alanında akademik çalışmaları olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi: