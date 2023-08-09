Gaziantep'te 65 yaş üstündeki vatandaşlar ulaşım ücreti ödeyecek iddiası yalanlandı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, basın kuruluşları ve sosyal medyadaki 65 yaş üstü vatandaşların ulaşımda ücret ödeyeceği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.

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Dezenformasyon içerikli haberler hayatın her alanında risk teşkil etmekte.

Bunun bir örneği Gaziantep'te yaşandı.

Gaziantep'te bazı medya kuruluşlarında ve çeşitli sosyal medya mecralarında son günlerde 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz yolculuk haklarının sona erdiği, artık ücret ödeyecekleri iddialarıyla ilgili açıklama yapıldı.

İddialar yalanlandı

Ortaya çıkan asılsız haberler nedeniyle belediyeden açıklama yapma ihtiyacının doğduğu belirtildi.

"65 yaş üzeri vatandaşlarımız için herhangi bir iptal söz konusu değildir"

Belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına gelir desteği ödendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: