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- Gaziantep'te anne dehşetinde 3 çocuk devlet koruması altına alındı
Gaziantep'te anne dehşetinde 3 çocuk devlet koruması altına alındı
Annesi tarafından günlerce aç bırakılarak işkenceye uğrayan küçük çocuk yaşam mücadelesi veriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Ailenin 3 çocuğu devlet koruması altına alındı." dedi.
- 28.11.2022 - 08:58
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "Gaziantep'te zihinsel engelli bir annenin 5 yaşındaki kızına uyguladığı şiddet hepimizi derinden yaraladı. Bakanlık olarak şiddet mağduru kızımızın tedavi sürecini yakından takip ediyoruz. Ailenin 3 çocuğu devlet koruması altına alındı."
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