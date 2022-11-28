Gaziantep'te anne dehşetinde 3 çocuk devlet koruması altına alındı

Annesi tarafından günlerce aç bırakılarak işkenceye uğrayan küçük çocuk yaşam mücadelesi veriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Ailenin 3 çocuğu devlet koruması altına alındı." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "Gaziantep'te zihinsel engelli bir annenin 5 yaşındaki kızına uyguladığı şiddet hepimizi derinden yaraladı. Bakanlık olarak şiddet mağduru kızımızın tedavi sürecini yakından takip ediyoruz. Ailenin 3 çocuğu devlet koruması altına alındı."

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