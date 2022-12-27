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    Gaziantep'te ByLock kullanıcısı kadın tutuklandı

    Terör operasyonunda FETÖ/PDY'nin kadın yapılanmasında sorumlu olduğu tespit edilen firari ByLock kullanıcısı kadın yakalandı.
    • 27.12.2022 - 17:47
    • Güncelleme : 27.12.2022 - 17:50
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    Gaziantep'te ByLock kullanıcısı kadın tutuklandı

    Ülke genelinde terör örgütü üyelerine yönelik operasyonlar sürüyor.

    Yurdu tehlikeye sokan ve güvenliğini bozan şahıslara yönelik başlatılan operasyona bir yenisi daha eklendi.

    Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde operasyon düzenlendi.

    ByLock kullanıcısı yakandı

    Operasyonda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgütün kadın yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edilen firari ByLock kullanıcısı Ç.Ö. isimli şüpheli yakalandı.

    Şüpheli tutuklandı

    İHA'nın haberine göre, şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

    Gaziantep te ByLock kullanıcısı kadın tutuklandı #1


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