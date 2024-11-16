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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 'Belediyecilikte Gaziantep modeliyle' birbirinden dikkat çeken projelere imza atıyor.

Son olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Gazişehir Enerji AŞ'nin merkez Şahinbey ilçesinde işlettiği Merkez Katı Atık Entegre Tesisi'nde, günlük 1800 ton çöp işleniyor.

İleri teknolojinin kullanıldığı tesiste; "Mekanik Biyolojik Ayrıştırma", "Katı Atık Düzenli Depolama Sahası", "Metan Gazından Elektrik Üretimi" ve "Topraksız Çilek Serası" gibi birimler yer alıyor.

"GAZI MOTORLARIMIZDA YAKMAK SURETİYLE ELEKTRİK ÜRETİYORUZ"

Gazişehir Enerji AŞ Tesis Müdürü Şerif Yakut yaptığı açıklamada, tesise gelen çöplerin öncelikle ayrıştırma işleminden geçtiğini söyledi.

Tesisin çok kapsamlı olduğunu belirten Yakut, "Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisi'nde ilk olarak poşet açma makinemizde atıklar birbirinden ayrılıyor. Organik atık, ambalaj atık gibi ayrıştırma yapılıyor. Organik atıkların fermantasyonu sonucunda oluşan çöp gazı var. Bu gazı motorlarımızda yakmak suretiyle elektrik üretiyoruz. Bu elektrik enerjisini Gaziantep şebekesine aktarıyor, günlük 40 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyoruz." diye konuştu.

ÇÖP KOKUSUNDAN ÇİLEK KOKUSUNA

Depolama sahasının ilk olarak 1996'da faaliyete geçtiğini ve 2020'de ileri teknolojinin kullanılmaya başladığı tesisteki enerji üretiminin 3 megavattan 13,5 megavata çıktığını anlatan Yakut, şöyle devam etti:

"Ürettiğimiz enerjinin dışında, uygulama sahasının en önemli özelliklerinden birisi de atık ısıyı değerlendiriyor olmamız. Burada ortaya çıkan ısıyı, 640 metrekare üretim alanına sahip çilek seramızın ısıtmasında kullanıyoruz. Seramızda ürettiğimiz çileklerin tamamını şehirdeki 65 yaş üstü vatandaşımıza ücretsiz dağıtıyoruz. Sloganımızı 'Çöp kokusundan çilek kokusuna' diye belirledik. Bu sosyal uygulama bizi ekstra motive ediyor."

Yakut, tesisin çevreyi korumadaki önemine işaret ederek, "Şu anda ürettiğimiz enerjiyle 40 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor olmamız, bu tesisin hem ülke ekonomisi hem de insan ve çevre sağlığı açısından ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Çünkü enerjiyi üretirken saatte ortalama 7 bin 500 metreküp metan gazının atmosfere salımının önüne geçerek bertaraf etmiş oluyoruz. Aslında burada hedef elektrik enerjisi üretmek değil, şehrin çöplerini bertaraf etmek. Bertaraf etmezseniz depolama sahasından çıkan kötü koku, çöp sızıntılarının yer altı sularına karışması gibi çevre ve insan sağlığına zararlı etkileri ortaya çıkar." ifadelerini kullandı.

TEKRAR EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR

Çöplerin geri kazanımının birçok açıdan önemli olduğunu anlatan Yakut, ambalaj malzemeleri, pet, plastik, kağıt gibi atıkların önemli bir kısmını tekrar ekonomiye geri kazandırdıklarını ve kazandırılamayan atıkların bir kısmının çimento fabrikalarında yakıt olarak kullanıldığını belirtti.

Yakut, tesiste ortaya çıkan ısının 40 dönüm serayı ısıtabilecek kapasitede olduğunu ifade ederek, ısının tamamını kullanmak adına ilerleyen günlerde serayı büyüteceklerini sözlerine ekledi.

BAŞKAN ŞAHİN PAYLAŞTI: 40 BİN HANEYE YETECEK KADAR ELEKTRİK ÜRETİLİYOR

Öte yandan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'den konuyla ilgili bir paylaşım geldi.

Belediyecilikte Gaziantep modelini anlatan Başkan Şahin, şehirde toplanan çöplerden 40 bin haneye yetecek kadar elektrik ürettiklerini bildirdi.

Dönüşebilir atıkların ayrıştırılıp önemli bir gelir elde edildiğini de sözlerine ekleyen Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"BELEDİYECİLİKTE GAZİANTEP MODELİ nedir, bir örnekle anlatalım. Kurduğumuz tesisle Gaziantep’in çöpünden 40 bin konuta yetecek elektrik üretiyoruz. Dönüşebilir atıkları ayıklayıp önemli bir gelir elde ediyoruz. Metan gazının “atık” enerjisinden de sera kurup, yılda 8 ton çilek üretiyor, emekli hemşehrilerimize ulaştırıyoruz."

GAZİANTEP'TE ÇÖPTEN ELEKTRİK, İSTANBUL'DA ÇÖP DAĞLARI...

Bir diğer yandan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, etkin belediyecilik modeliyle fark yaratmayı sürdürürken özellikle İstanbul'da durum tam tersi.

Çünkü Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çöplerden 40 bin konuta yetecek elektrik üretirken İstanbul'daki CHP'li belediyelerde çöp toplama sorunu yaşanıyor.

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikasınca imzalanan toplu iş sözleşmesini kabul etmeyen Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy'deki temizlik işçilerinin iş bırakma eylemi nedeniyle ilçelerdeki temizlik hizmetlerinde aksamalar yaşanıyor.

Öyle ki aksayan bu hizmetler, bırakın çöpten elektrik üretmeyi vatandaşların sağlığını etkileyecek boyutlara yol açabiliyor.