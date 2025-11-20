Abone ol: Google News

Gaziantep'te deprem anı kamerada: İş yerindekiler panikle kaçıştı

Bahçe ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de hissedildi. Deprem sırasında bir iş yerinde çalışanlar ve müşterilerin hemen ayağa kalkarak dışarı çıktıkları anlar kameraya yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 20.11.2025 15:08
  • Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • Deprem, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde hissedildi.
  • İslahiye'de bir iş yerinde panik yaşanırken, deprem sonrası olumsuz bir durum bildirilmedi.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde saat 12.09'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, Gaziantep kent merkezi ile bölgeye yakın olan İslahiye ile Nurdağı ilçelerinde de hissedildi.

Deprem nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

DEPREM ANINDA YAŞANAN PANİK KAMERADA

Deprem sırasında İslahiye ilçesinde bir iş yerinde yaşanan panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde depremi hisseden iş yerindeki çalışanlar ve müşterilerin hemen ayağa kalkarak dışarı çıktıkları anlar yer aldı.

Kısa süreli korku ve paniğe neden olan deprem sonrası olumsuz bir durumun olmadığı belirtildi.

