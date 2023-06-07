Gaziantep'te deprem konutlarının inşası devam ediyor Nizip'te 2 bin 507 deprem konutunun yapımı aralıksız sürüyor. Depreme dayanıklı konutlar, en kısa sürede vatandaşlara teslim edilecek.

AA

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonucu yıkılan evlerin inşasına dönük çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yürütülüyor.

İnşa faaliyetlerinin sürdürüldüğü yerlerden biri de Gaziantep'in Nizip ilçesi oldu.

Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde evleri yıkılan ve ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyaçları karşılanacak.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, depremin ilçe merkezinde bir binada yıkıma ve bazı binalarda da ağır ve orta hasara neden olduğunu belirtti.

2 bin 507 deprem konutu yapılacak

Konutların yapıldığı Fıstık Kent'teki çalışmaların süratle ilerlediğini ifade eden Sarı, şöyle konuştu:

’Toplamda yapılacak olan 2 bin 507 deprem konutumuz ile ilgili çalışmalar sürüyor. Proje içerisinde iş yerleri de var.



Depreme dayanıklı şekilde inşa edilen konutlarımızı en kısa sürede bitirip vatandaşlarımıza teslim etmek istiyoruz.

Erdoğan'a ve diğer yetkililere teşekkür etti

Sarı, konuşmasının devamında, "Bu konuda bizlere destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, bakanlarımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.