Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Gaziantep'te alt yapı çalışması sırasında yanlışlıkla doğalgaz borusu delindi.

Olay, Şehitkamil ilçesi Çıksorut Mahallesi 15118. sokakta meydana geldi. İddiaya göre, içme suyu için yapılan alt yapı çalışması sırasında iş makinesi kepçesi doğal borusunu deldi.

ŞANS ESERİ FACİADAN DÖNÜLDÜ

Borunun delinmesi sonrası sızan doğalgaz metrelerce yüksekliğe çıktı. Gazın şans eseri alev almaması ve alınan hızlı önlemler sonrası facianın eşiğinden dönüldü. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve doğalgaz ekipleri ise sokağı boşaltarak mahallede tedbir aldı.

Olumsuz bir durum olmaması sonrası durum normale döndü.