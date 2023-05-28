Gaziantep'te oy verme işlemi yağmur altında başladı Tüm yurtta 13. Cumhurbaşkanı'nı seçmek için oy verme işlemi başladı. Tarihi seçim için deprem bölgesinde de uy kullanma oranının yüksek olması bekleniyor.

İHA Türkiye genelinde yapılacak olan 28 Mayıs Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için ilk oylar kullanılmaya başlandı. Türkiye 13. Cumhurbaşkanı'nı seçmek için tarihinde ilk kez 2. tur seçimine gidiyor. Sabah erken saatlerinde sandık başlarına gelen seçmenler 08.00 itibariyle oy vermeye başladı. Oy verme işlemi saat 17.00’de sona erecek. Kahramanmaraş merkezli depremin etkisinin ağır hissedildiği Gaziantep'te oy verme işlemi yoğun yağmur altında başladı. Gaziantep sağanak altında Gaziantep'te etkili olan sağanağa yağmura rağmen oy vermek isteyen vatandaşlar, okullara akın etti. Gaziantepliler şemsiyelerle oy kullanmaya gitti Ülke genelinde Cumhurbaşkanı'nı seçmek için oy verme işlemi başlarken, Gaziantep'te de vatandaşlar etkili olan sağanağa rağmen oylarını kullanmak için şemsiyelerle okullara akın ediyor.