Türkiye'nin büyüyen sorunlarından biri de sokak köpekleri...

Başıboş köpekler nedeniyle bugüne kadar onlarca vatandaşımız yaşamını yitirdi, yüzlercesi ölümden döndü.

Çocuklar sokaklarda rahat oynayamaz, vatandaşlar sokakta yürüyemez duruma geldi.

SOKAK KÖPEKLERİ SALDIRDI

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Okan Parkı'nda yürüyüş yapan 28 yaşındaki Muhammed Ali Akşam'a, sokak köpekleri saldırdı.

Muhammed Ali Akşam, kendisine saldıran köpeklerden kaçmak isterken caddeye doğru koşunca plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Akşam, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağırlaşan Muhammed Ali Akşam, daha sonrasında Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

DURUMU KRİTİK

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Akşam'ın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan 28 yaşındaki Muhammed Ali Akşam'ın ağır yaralandığı kaza anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, köpeklerin saldırması sonucu parktan çıkarak yola fırlayan Muhammed Ali'ye kamyonetin çarpma anı yer aldı.

"YETKİLİLERDEN SOKAK KÖPEĞİ SORUNUN ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ"

Olay anları anlatan Muhammed Ali Akşam'ın dayısı Müslüm Aslan, şöyle konuştu:

Yeğenim parkta yürüyüş yaparken sokak köpekleri saldırmış. O sırada kaçarken caddeye çıkınca kamyonetle çarpıştı. Hayati riski ve yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Yetkililerden bu sokak köpeği sorunun çözülmesini ve köpeklerin toplanmasını istiyoruz. Yeğenimin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor, iyi olmasını umuyoruz.