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İHA

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, öğle saatlerinde silah sesleri yükseldi.

Kar maskeli motosikletli 2 saldırgan, eczaneye silahla ateş açtı.

Olay, saat 13.00’te Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi 831. Sokak'ta meydana geldi. Paniğe neden olaya dair görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.



AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNİN YANINDA ATEŞ AÇTILAR

Kimliği belirsiz motosikletli 2 saldırgan, aile sağlığı merkezinin hemen yanındaki eczaneye peş peşe 3 el ateş edip kaçtı.

Saldırı sırasında eczane çalışanları ve ilaç almak için bekleyen hastalar büyük panik yaşadı.

Mermiler eczanenin tabelasına isabet ederken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İKİ SALDIRGAN POLİS MERKEZİNE ALINDI

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.



Eczane sahibi ise ifade vermek üzere polis ekipleri tarafından Küçükköy’deki Şehit Tevfik Arslan Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Eczaneye silahlı saldırı düzenleyen 2 saldırgan, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerde motosikletli saldırganların eczanenin önüne geldiği görülüyor. Kısa süre sonra ateş açan saldırganlar oradan kaçarken, o sırada telefonla konuşan bir kişinin ise silah sesleri üzerine panik yaşadığı kameraya yansıyor.