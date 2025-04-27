Gazze Şeridi'nde can kaybı 52 bin 243'e yükseldi

AA

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları son bulmuyor...

Soykırımcı İsrail ordusunun devam eden katliamı sonucu her geçen gün can kaybı sayısı artmaya devam ediyor.

SON 24 SAATTE HASTANELERE 115 YARALI GETİRİLDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 51 ölü ve 115 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 151 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5 bin 598 kişinin de yaralandığı belirtildi.

CAN KAYBI SAYISI 52 BİN 243'E YÜKSELDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 52 bin 243'e, yaralıların sayısının da 117 bin 639'ya yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.