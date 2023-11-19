Gazze soykırım altında! Evladını kaybeden ailenin yürek burkan anları... Saldırılarda hayatını kaybeden Ağa ailesinden 2 çocuğun naaşı, baba Jemil ve eşi tarafından toprağa verilmek üzere Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi morgundan alındı. Baba Jemil ve eşinin hüzün dolu anları fotoğraf karesine yansıdı.

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AA & Ensonhaber

Gazze'de 44 gün önce başlayan soykırım, tüm hızıyla devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın Gazze'deki yerel kaynaklardan aktardığı habere göre, İsrail savaş uçakları, dün gece de Han Yunus ve Nusayrat kamplarına yoğun saldırılar düzenledi.

Saldırılarda en az 15 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

El Aksa kanalının Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre ise İsrail savaş uçaklarının, Nusayrat ve El-Bureyc kamplarına düzenlediği saldırılarda 31 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Ayrıca İsrail savaş uçaklar ve topçu birlikleri, kentin Zerka ve Cibaliye bölgelerine gece boyu yoğun saldırılar düzenledi. Saldırıda birçok ev zarar görürken ölen ve yaralanalar oldu.

Ölü sayısı 12 bini geçti

İsrail ordusunun, "güvenli bölge" olarak ilan etttiği Gazze'nin güney kısmında da saldırılar düzenliyor.

Bombardıman altındaki Gazze'den son gelen bilgiye göre ise toplam ölü sayısı 12 bin 300'e ulaştı.

Bu sayının 5 bininin çocuklara ait olması ise bardağı taşıran damla olarak nitelendiriliyor.

Çocuğunu kaybeden ailenin acı dolu anları

Saldırılarda hayatını kaybeden Ağa ailesinden 2 çocuğun naaşı, baba Jemil ve eşi tarafından toprağa verilmek üzere Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi morgundan alındı.

Baba Jemil ve eşinin acı dolu halleri fotoğraf karelerine yansıdı.

İşte acının fotoğrafa yansıyan hali...

Şifa Hastanesi artık hizmet veremiyor

Bir diğer yandan sağlık sistemi çöken Gazze'nin en büyük hastanesi olarak bilinen Şifa Hastanesi de saldırı altında.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, DSÖ'nün, yüksek risk taşıyan bir görevi yürüten Birleşmiş Milletler (BM) değerlendirme heyetine Şifa Hastanesi'nde öncülük ettiğini belirtti.

"Heyet, hastanenin artık hizmet veremediğini gördü. Su, yiyecek ve yakıt yok, tıbbi malzemeler tükendi." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, bu içler acısı durum, bebekler de dahil hastaların durumu göz önüne alındığında, sağlık çalışanlarının artık orada hayat kurtarıcı bakım alamayacak hastaların tahliyesi için destek talep ettiğini kaydetti.

"Mevcut durum dayanılmaz ve savunulamaz"

Ghebreyesus, "Acil bir tahliye planı geliştirmek için ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz ve bu planın tümüyle kolaylaştırılmasını talep ediyoruz. Sağlığın ve sivillerin korunması çağrımızı yineliyoruz. Mevcut durum dayanılmaz ve savunulamaz. Şimdi ateşkes." ifadelerini kullandı.

Gazze’deki sağlık kaynakları, İsrail ordusunun hastaların, yaralıların, yerinden edilmiş kişilerin ve sağlık personelinin bulunduğu Şifa Hastanesi'nin boşaltılmasını istediğini belirtmişti.

İsrail ordusu, saldırı ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nde bulunan yerinden edilmiş Filistinlilerin tamamı ile hastaların çoğunu zorla hastane dışına sürmüştü.

Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun hasta, yaralı, yerinden edilmiş kişiler ile sağlık personelinin hastaneden ayrılması için verdiği bir saatlik sürenin ardından hastaneyi boşaltma işleminin başladığını ifade etmişti.

Ebu Silmiyye, İsrail ordusunun boşalttığı hastanede kalan hastalar ve 30 prematüre bebek için BM yetkilileriyle görüştüklerini belirtmişti.