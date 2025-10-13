Gazze zirvesi öncesi havada hareketli anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı pisti pas geçti

Dünyanın gözü Orta Doğu'da...

Hamas ve İsrail arasında varılan Gazze ateşkesi yürürlükte.

Ateşkesin kalıcı olması ve uzun yıllara dayanan çatışmanın tamamen durması için çabalar sürüyor.

LİDERLER MISIR'DA GAZZE ZİRVESİNDE

Bu kapsamda hedeflenen sürede esir takası sonuçlandı.

Karşılıklı takas tamamlanırken aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da bulunduğu 20'den fazla liderin katılacağı Gazze zirvesi düzenleniyor.

Mısır'ın Şarm eş-Şeyh şehrinde düzenlenecek zirvede, tarafların anlaşma imzalaması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda Mısır'da olağanüstü bir hazırlık var.

MISIR SEMALARINDA HAREKETLİ ANLAR

Zirveye saatler kala ise Mısır semalarında hareketli anlar yaşandı.

Ankara'dan hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'a yaklaştığı anlarda İsrail'de de önemli bir misafir vardı.

Savaşları bitirme vaadiyle ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Tel Aviv'de İsrail parlamentosuna hitap etti ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüştü.

NETANYAHU'NUN ZİRVEYE KATILACAĞI DUYURULDU

Bu görüşme esnasında Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi arayarak, Netanyahu'yu da Mısır'daki zirveye davet etmesini istedi.

Davet alan Netanyahu'nun zirveye katılacağı, Mısır kamuoyuna ilan edildi.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ UÇAĞI HAVALİMANINI PAS GEÇTİ

Aynı anlarda Mısır semalarında inişe hazırlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı, bu son dakika gelişmesiyle eş zamanlı olarak Erdoğan'ın talimatıyla Şarm el Şeyh Uluslararası Havalimanı'nda pisti pas geçti.

NETANYAHU'NUN VAZGEÇTİĞİ AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı, bir süre Kızıldeniz semalarında turladı. Bu sırada İsrail makamlarından yapılan bir açıklama ile Netanyahu'nun zirveye katılmayacağı ilan edildi.

ERDOĞAN'IN UÇAĞI İNİŞ YAPTI

Cumhurbaşkanı'nın uçağı, bu gelişmenin hemen ardından Kızıldeniz üzerinden Şarm el Şeyh Uluslararası Havalimanı'na yönelerek iniş gerçekleştirdi.

Kısa sürede yaşanan bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Netanyahu’nun katılacağı bir zirveye katılmayı reddederek muhataplarına bunu ilettiği, Netanyahu'nun zirveye katılmaktan vazgeçmesiyle uçağın tekrar inişe geçtiği öğrenildi.