Gazze'de acı bilanço! Tıbbi malzemeler tükendi: 146 doktor hayatını kaybetti İsrail tarafından Gazze Şeridi'nde başlatılan saldırılarda tıbbi malzeme ve ilaçlar tükenirken 7 Ekim'den itibaren 146 doktorun da hayatını kaybettiği açıklandı.

AA

İsrail'in 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sürerken acı bilanço açıklandı.

TIBBİ İLAÇLAR TÜKENDİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde tıbbi malzemelerin yüzde 83'ü, ilaçların da yüzde 60'nın tükendiği belirtildi.

146 DOKTOR HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde aralıksız sürdürdüğü "katliamlar" ve saldırılar sonucu çeşitli branşlarda hizmet veren 146 doktorun hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nin dışında tedavi edilmesi zorunlu olan 25 bin hasta ve yaralı bulunduğu" vurgulandı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde bir yıl önce başlattığı saldırılardan bu yana, insani ihtiyaçları karşılamak için yeterli olmayacak şekilde, uluslararası bazı kuruluşlar dışında, insani yardım, tıbbi malzeme ve yakıtın kente girişine izin vermiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)