Gazze'de açlık savaşı: 1,5 milyon sivil hayat mücadelesi veriyor İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, Refah kentine sığınmak zorunda kalan bir vatandaş, "Temiz su sıkıntısı yaşıyoruz ve battaniyeler yetmiyor" ifadelerini kullandı.

İHA

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana süren saldırılar devam ediyor.

İsrail ordusu 141 gündür hedef gözetmeksizin hastane, cami, okul ve sivil yerleşim alanlarını bombalıyor.

1,5 milyon sivil hayat mücadelesi veriyor

İsrail, Gazze Şeridi’nin güneyinde yüz binlerce sivilin sığındığı Refah kentini bombalamayı sürdürüyor.

İsrail saldırılarına ara vermezken Gazze’nin kuzeyindeki Filistinlilerin güvenli olduğu gerekçesiyle sığındığı Refah’ta 1.5 milyon sivil zor şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor.

Temiz su sıkıntısı çekiyor

İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi’ne giremeyen insani yardımlar sivillere ulaşmıyor.

Refah’ta hayata tutunmaya çalışan siviller temiz su, gıda ve battaniye sıkıntısı çekiyor.

"Battaniyeler yetmiyor"

Han Yunus’tan Refah’a göç etmek zorunda kalan Akram Hamdouna, bir çadırda kaldıklarını ifade ederek “Temiz su sıkıntısı yaşıyoruz ve battaniyeler yetmiyor. Çadırlar yağmur sularını damlattığı için yaşamaya uygun değil. Çok üşüyorum.” dedi.

Hamdouna, gıda ve ilacın da kendilerine ulaşamadığını dile getirdi.

Gazze'de güvenli yer kalmadı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Acil Yardım Fonu (UNICEF), daha önce yaptığı açıklamada, Refah’taki kamplarda 600 bin çocuğun gıda ve ilaca ulaşamadan son derece tehlikeli şartlarda yaşadığını, İsrail ordusunun saldırılarına başladığı günden bu yana Gazze'de güvenli bir yer kalmadığını ve yardımların yeterince ulaşmadığını açıkladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)