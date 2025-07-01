Gazze'de açlık yüzünden insanlar ölüyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor.

Gazze'ye bomba yağdıran ve abluka altına alan İsrail, yardım girişlerine de izin vermiyor.

İsrail'in yardım girişine izin vermediği Gazze'de, masumlar açlıktan can veriyor.

HER GÜN YENİ BİR CAN GİDİYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları ve abluka nedeniyle gıda ve ilaç eksikliği, her gün yeni bir can alıyor.

29 YAŞINDAKİ GENÇ CAN VERDİ

Han Yunus'ta yetersiz beslenme sorunu yaşayan 29 yaşındaki Eyüp Sabır Ebu el-Hasin isimli genç, yaşamını yitirdi.

Hasin'in naaşı, cenaze işlemleri için Kuveyt Hastanesi'ne getirildi.