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İsrail'in abluka altına aldığı Gazze'de binlerce insan öldü, binlercesi de yaralandı...

Evlerin bombalandığı ve hastanelerin kapasitesinin dolduğu Gazze'de en fazla zararı ise çocuklar aldı.

Hastanelerden gelen yaralı çocukların görüntüleri herkesin yüreğini burkarken, Hamza isimli bir bebeğin anne ve babasını kaybetmesi ise izleyenleri ağlattı.

Hamza ağlamasın diye kucağına aldı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda minik Hamza'nın annesi ve babası hayatını kaybetti.

Bir Filistinli, yalnız kalan minik Hamza'yı ağlamasın diye kucağına aldı. O anlar kayıt altına alınırken, Hamza'nın ise yaralı olduğu görüldü.

Son durumu bilinmiyor

Başından yaralanan Hamza'nın son durumuna ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor...

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