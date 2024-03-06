Gazze'de can kaybı 31 bine yaklaştı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 86 artarak 30 bin 717'ye yükseldi. Yaralı sayısı ise 72 bini aştı.

AA

Gazze'de kan durmuyor...

Tüm dünyanın alıştığı savaşta 5'inci aya girildi.

Bölge, gece-gündüz demeden bombardımana tutulmaya devam ediyor.

İsrail ordusunun ilk hedefi ise silahsız kadın ve çocuklar oluyor.

Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Can kaybı 30 bin 717 oldu

Yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 152 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte 86 Filistinliyi öldürdüğü belirtilen açıklamada, toplam can kaybının 30 bin 717'ye yükseldiği aktarıldı.

Son saldırılarda 113 Filistinlinin yaralanmasıyla toplam yaralı sayısının 72 bin 156'ya çıktığı kaydedildi.

348 sağlıkçı hayatını kaybetti

İsrail güçlerinin, Han Yunus ve Gazze'nin kuzeyinde bugüne kadar 348 sağlık personelini öldürdüğü, 269 sağlık personelini de alıkoyduğu kaydedildi.

Enkaz altında kalanlar var

Açıklamada ayrıca, İsrail'in Gazze'de son 24 saatte "9 katliam" gerçekleştirdiği, enkaz altında ve yol kenarlarında hâlâ ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)