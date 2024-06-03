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Gazze'de can kaybı 36 bin 479'a yükseldi

Gazze'de can kaybı 36 bin 479'a yükseldi İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 479'a yükselirken, yaralı sayısı ise 82 bin 777'ye ulaştı.