Gazze'de can kaybı 43 bin 508’e yükseldi

İHA

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 399 gündür devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği üç saldırıda 39 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 123 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

SON 24 SAATTE 39 FİLİSTİNLİ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarda toplam can kaybının 43 bin 508’e, yaralı sayısının ise 102 bin 684’e yükseldiği bildirildi.