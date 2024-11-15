Gazze'de can kaybı 43 bin 764’e yükseldi

İHA

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 7 Ekim 2023 tarihinde başladı.

Kadın ve çocuk demeden masumları katleden İsrail, Filistin topraklarında ölüm saçmaya devam ediyor.

ÖLÜ SAYISI 43 BİN 764'E ÇIKTI

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 28 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 120 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarda toplam can kaybının 43 bin 764’e, yaralı sayısının ise 103 bin 490’a yükseldiği bildirildi.