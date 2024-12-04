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İHA

İsrail’in 425 gündür Gazze Şeridi'ni hedef aldığı saldırılarında can kaybı artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 30 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 84 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.

TOPLAM CAN KAYBI 44 BİN 532'YE YÜKSELDİ

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 532’ye, yaralı sayısının ise 105 bin 538’e yükseldiği bildirildi.