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AA

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana kadın, çocuk ve yaşlı demeden masum insanları hedef alıyor...

Saldırılarını aralıksız bir şekilde sürdüren İsrail ordusu, son 24 saatte "5 katliam" daha gerçekleştirdi.

Saldırılar sonrası Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı açıklamada bulundu.

SON 24 SAATTE '5 KATLİAM'

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 444 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "5 katliamda" 58 kişinin hayatını kaybettiği, 86 kişinin yaralandığı bildirildi.

TOPLAM CAN KAYBI 45 BİN 317

Ayrıca, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, yaşamını yitirenlerin sayısının 45 bin 317'ye yükseldiği kaydedildi.

Yaralı sayısının ise 107 bin 713'e yükseldiği ifade edildi.

CENAZELERE ULAŞILAMIYOR

Açıklamada ayrıca, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.