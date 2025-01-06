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İHA

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 458 gündür devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 48 Filistinli hayatını kaybetti.

SON 24 SAATTE 48 FİLİSTİNLİ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

75 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 45 bin 854'e, yaralı sayısının ise 109 bin 139'a yükseldiği aktarıldı.