İHA
İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 458 gündür devam ediyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 48 Filistinli hayatını kaybetti.
SON 24 SAATTE 48 FİLİSTİNLİ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
75 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.
Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 45 bin 854'e, yaralı sayısının ise 109 bin 139'a yükseldiği aktarıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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