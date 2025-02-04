Gazze'de can kaybı 47 bin 540'a yükseldi

İHA

Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından İsrail'in öldürdüğü sivillerin enkazların arasından cesetleri çıkarılmaya devam ediyor.

20 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ DAHA ÇIKARILDI

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte yaralı 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yıkılan binaların enkazından ise 20 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, ayrıca 8 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

ÖLÜ SAYISI 47 BİN 540'A YÜKSELDİ

Son verilerle birlikte İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 47 bin 540'a, yaralı sayısının ise 111 bin 618'e yükseldiği kaydedildi.