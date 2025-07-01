Gazze'de can kaybı 56 bin 647'ye yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor.

7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda binlerce masum Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'de can kaybı her geçen gün daha da artmaya devam ediyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

SON 24 SAATE 116 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 116 ölü ve 463 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 6 bin 315 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 22 bin 64 kişinin de yaralandığı belirtildi.

TOPLAM CAN KAYBI 57 BİNE YAKLAŞTI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 56 bin 647'ye, yaralıların sayısının da 134 bin 105'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

YARDIM DAĞITIM BÖLGELERİNDE 600 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 600’e, yaralıların sayısı da 4 bin 278’e çıktı.