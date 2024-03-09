Gazze'de can pazarı: 30 bin 960 kişi hayatını kaybetti Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, hayatını kaybedenelerin sayısı 30 bin 960'a yaralananların sayısının ise 72 bin 524'e yükseldiği aktarılırken, İsveç UNRWA'ya yeniden yardım kararı aldığını duyurdu.

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İHA

Gazze'de katliam devam ediyor...

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze'ye saldırılarını her geçen gün şiddetini artırarak sürdürüyor.

Hedef gözetmeksizin saldırılarına devam eden İsrail ordusu, genç, yaşlı, kadın demeden bölgeyi bomba yağmuruna tutuyor.

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin ve İsrail askerlerinin Gazze halkı için gönderilen insani yardım tırlarını engellemeye devam etmesiyle Filistin halkı açlıkla pençeleşiyor.

20 kişi açlıktan öldü

İsrail tarafından açlığa zorlanan Gazze'de insan artık yetersiz beslenme sebebiyle hayatını kaybediyor.

Son olarak Gazze'de açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilileri 155 gündür devam eden saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Son 24 saatte 10 saldırı gerçekleştirildi

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 10 saldırı gerçekleştirdiği, 82 kişinin hayatını kaybettiği, 122 kişinin de yaralandığı bildirildi.

30 bin 960 kişi hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 960'a, yaralananların sayısının ise 72 bin 524'e yükseldiği aktarıldı.

İsveç yeniden yardım kararı aldığını duyurdu

İsveç hükümetinden yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına yeniden yardım sağlanması kararı alındığı duyuruldu.

200 milyon kron ödeme yapıldı

Açıklamada, "Hükümet, UNRWA'ya ilk olarak 200 milyon kron tutarında yapılan ödemeyle yardıma yeniden başladı. Karar, Gazze'deki acil insani durum ve UNRWA'nın İsveç ile yaptığı yeni taahhütler dikkate alınarak alındı." ifadeleri kullanıldı.

Hükümetin UNRWA'ya 2024 yılı için 400 milyon kron ayırdığı belirtilirken, UNRWA'nın iç kontrolleri güçlendirmeyi ve çalışanları üzerinde ekstra kontroller yapmayı kabul etmesinden sonra ödemelere yeniden başlama kararı alındığı belirtildi.

Öte yandan, İsveç dahil çok sayıda ülke, İsrail'in bazı çalışanlarını 7 Ekim'de saldırısına karışmakla suçlamasının ardından UNRWA'ya yapılan yardımı askıya almıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)