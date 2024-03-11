Gazze'de can pazarı: açlık ölenleri sayısı 27'ye yükseldi İsrail ordusunun insani yardımları engellediği Gazze'de yetersiz beslenme sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

İHA

Gazze'de açlık savaşı devam ediyor.

İsrail ordusunun 157 gündür bombaladığı Gazze Şeridi'nde durum, her geçen gün daha da vahim bir hal alıyor.

Halkın açlık ve susuzluğa zorlandığı Gazze'de insanlar, artık saldırıların yanı sıra yetersiz beslenme nedeniyle ölmeye başladı.

İnsani yardımlar engelleniyor

Bir yandan sivillerin üzerine bomba yağdıran İsrail güçleri, bir yandan da gıda ve tıbbi malzeme gibi hayati ihtiyaçların bölgeye girişini engelliyor.

Açlıktan ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beit Lahia kentinde bulunan Kamal Adwan Hastanesi'nde 2 çocuğun daha hayatını kaybetmesiyle, yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 27’ye yükseldi.

Can kaybı 31 bin 112'ye yükseldi

Son olarak Filistin Sağlık Bakanlığının bugün yaptığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda 31 bin 112 kişi hayatını kaybederken, 72 bin 760 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)